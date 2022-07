Wille Rydman jätti tutkintapyynnön HS:n artikkelista

Rydmanin mukaan lehti on julkaissut häntä "syvästi leimaavan" artikkelin, vaikka hänen mukaansa lehden "toimittajille oli lukuisin todistein osoitettu, ettei sen rakentama narratiivi ollut tosi".

Keskusrikospoliisi on jo aiemmin tehnyt esiselvityksen väitetystä ahdistusta aiheuttavasta käytöksestä. Tuolloin poliisi kuuli useita naisia. Poliisi kysyi naisilta, oliko joku kokoomuksen kansanedustaja käyttäytynyt epäsopivasti nuoria tyttöjä ja naisia kohtaan. Naiset kertoivat poliisille Rydmanin käytöksestä.

Kun tutkintapyyntö eli rikosilmoitus on jätetty poliisille, poliisi selvittää, onko asiassa aihetta käynnistää tutkinta.

Helsingin Sanomat luottaa jutussa käytettyihin tietoihin

– Juttumme on huolellisesti tehty, ja siinä kuvaillut tapaukset paikkansa pitäviä. HS:llä on vahvat perusteet luottaa hankkimiinsa tietoihin ja lähteisiin, jotka ovat uskaltaneet avautua kokemastaan. Tapahtumakokonaisuus kytkeytyy tiiviisti Rydmanin toimintaan politiikassa. Aihe on yhteiskunnallisesti merkittävä, Mukka kommentoi asiaa sähköpostitse.