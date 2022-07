Kokenut tullitarkastaja Rainer Lindholm ei ollut nähnyt mitään vastaavaa – kertoo, kuinka otti vastaan kuolleet rescuekoirat satamassa

Lindholm kertoo, että hän on aiemmassa työssään hautaustoimistossa tottunut esimerkiksi ihmisvainajien hajuun. Kuljetuksen haju oli kuitenkin sellainen, että vastaavaa hän ei ole aikaisemmin kohdannut.

– Siellä oli ulostetta ja kaikkea muuta, joka haisi. Sitä autoa ei varmaan ikinä ole pesty ja ties mitä kaikkea sillä on kuljetettu.

Lindholm toivoo, että rescuekoiran ottamista harkitsevat miettisivät asiaa tarkasti. Hän kertoo työssään tullitarkastajana törmäävänsä usein koirakuljetuksiin. Yleensä kaikki on kunnossa, mutta esimerkiksi tiiviissä kuljetusolosuhteissa on ollut huomautettavaa.

– Joskus siellä on liikaa koiria yhdessä häkissä tai muuta vastaavaa, mutta ne ovat ihan yksittäistapauksia. Pitää muistaa, että emme aina edes pysäytä kaikkia rescuekuljetuksia, sillä pääsääntöisesti niillä on paperit kunnossa. Tulevat koiranomistajat eivät aina tiedä, mihin koirat joutuvat kuljetuksessa.

Poliisi: Tutkinnan edetessä määritellään myös tilaajan vastuuta

Helsingin poliisista kerrotaan, että koiria kuljettanutta 24-vuotiasta miestä epäillään edelleen törkeästä eläinsuojelurikoksesta. Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Crista Granroth Helsingin poliisista kertoo, että kuljettajaa on syytä pitää vangittuna edelleen .

Granrothin mukaan tässä vaiheessa tutkintaa on kuultu asianomaisia, kuten tilaajatahoja ja heidän vastuuhenkilöitään yhdistyksistä.

Eläinten Suojakoti Toivo ry:n puheenjohtaja Mari Laijola kertoo, että pidempi reitti Moskovasta Helsinkiin oli käytössä yhdistyksellä nyt ensimmäistä kertaa. Aikaisemmin yhdistyksen tilaamat koirat on kuljetettu Venäjältä Suomeen Vaalimaan kautta.

– Latviassa tehdään lisäksi TRACES-tarkastus, joka on aina eläinlääkäritarkastus. Kuljetusauton ei kuulu mennä siitä eteenpäin, jos siinä on puutteita. Miksi se on päässyt siitä eteenpäin ja miksi Viipurin Koirat ry:n kanssa kaikki meni hyvin?