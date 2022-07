Jyrki Kankaan muistomerkki soi Pori Jazzin voimahahmon kunniaksi – tutustu näyttävään monumenttiin suorassa lähetyksessä kello 11.55 alkaen

Kirjurinluotoon on noussut uusi maamerkki, joka kunniottaa Pori Jazzin perustajiin kuuluneen Jyrki Kankaan muistoa.

– Teoksen suunnitteluvaiheessa meillä oli lähtökohtana Jyrki Kankaan visionäärin luonne. Ihminen, joka pystyy luomaan ja kuvittelemaan tulevaisuutta, on aina jollain tavalla jalat irti maasta, Pekka ja Teija Isorättyä kertoivat teoksen tematiikasta Porin kaupungin tiedotteessa.

Pienelle kummulle sijoitettu teos on noin kuusi metriä korkea ja vuorovaikutteinen. Sen portaikkoa pitkin voi kävellä ylätasanteelle veistoksen sisään ja kaiteissa on basson kieliä, joita voi soittaa. Teoksen äänimaailman on luonut Teho Majamäki.