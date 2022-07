"Ei se maito oikeasti kaupasta tule, vaan kyllä se on meiltä maitotiloilta lähtenyt" – Suffeli-lehmä lisää tietoisuutta Suomen ruuantuotannosta

Vaikka Peltovuoman kylä onkin syrjässä Enontekiön pääteiltä, on vierailijoita riittänyt. Maatilalla voi rapsutella pihapiirin Suffeli-lehmää, jonka mukaan maatilan kahvio on saanut nimensä. Suosituksi ovat osoittautuneet myös navettavierailut, joita vierailijat voivat varata etukäteen.

Pohjoisen kunnissa riittää yhä maidontuottajia

– Kyllähän se ihmetys on aina valtavaa, kun on se käsitys, että lehmät käydään käsin lypsemässä. Kehitys on ollut valtavaa, mikä maataloudessa on ollut.