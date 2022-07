Uutta koronaviruksen alamuunnosta havaittu jo yli kymmenessä maassa – tietoa sen käyttäytymisestä on silti vielä vähän

Koronaviruksen uutta omikronmuunnoksen alavarianttia on havaittu Intiassa ja kymmenessä muussa maassa, muun muassa Saksassa, Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja Australiassa. Suomessa havaintoja ei ole tiettävästi tehty.

Tapauksia ja tietoa muunnoksen käyttäytymisestä on vasta vähän, mutta tutkijat maailmalla seuraavat tilannetta.

BA.2.75:tä kutsutaan toisen sukupolven muunnokseksi, koska se on kehittynyt omikronin BA.2-muunnoksesta.

Varianttia on havaittu useissa Intian osavaltioissa ja se näyttää leviävän nopeammin kuin muut alueella liikkuvat muunnokset, sanoo Delhin genomiikan ja integroivan biologian instituutin tutkija Lipi Thukral uutistoimisto AP:lle.

Myös Maailman Terveysjärjestö WHO seuraa alamuunnoksen käyttäytymistä, kertoi pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus viime viikolla The New Indian Expressissä (siirryt toiseen palveluun).