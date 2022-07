Miksi Turkki vaatii “terroristiluovutuksia” Suomelta – kolme professoria yrittää löytää selityksiä

Jo ennen Nato-neuvotteluja – vuosina 2016-2022 – Turkki on tehnyt Suomelle toistakymmentä luovutusvaatimusta. Suomi on ratkaissut niistä kymmenen. Vain kaksi seksuaalirikostapausta on luovutettu Turkkiin. Muut luovutusvaatimukset on hylätty.