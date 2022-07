Omakotitalojen asukkaat hamstraavat nyt poikkeuksellisen paljon polttopuita – yrittäjä: "Tällä menolla loppuu kesken"

– Tottakai varaudun, vaikka edelliseltäkin talvelta puuta on vielä jäljellä, hän sanoo.

Keskellä omakotitaloa oleva varaava takka antaa hyvin lämpöä ja sitä tulee lämmitettyä talvella, vaikka talossa on myös sähkölämmitys. Polttopuun Toroi on tilannut jo vuosien ajan noin kolmenkymmenen kilometrin päästä Sippolasta.

– Asun yksin, enkä enää itse voi hakata puita ikäni ja sairauksien vuoksi. Siksi on ihan selvää, että tilaan puut jo valmiiksi tasakokoisiksi halottuina, sanoo Toroi.

Tänä vuonna on erityisen mukavaa, että talossa on takka, sillä energian hinta on kallistumassa.