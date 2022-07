Kansainvälisen oikeuden asiantuntija: Moni Ukrainan sotaan osallistunut sotilas joutunee vastaamaan teoistaan oikeudessa

Putinia vaikea saada oikeuden eteen

Koskenniemi kiittelee järjestelmällistä todistusaineiston keräämistä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut, että Ukrainassa on kerätty tietoja sotarikoksista hyökkäyksen alusta saakka.

– Sanoisin, että tämä on nyt ensimmäinen kansainvälinen konflikti, sota, jossa todistusaineistoa on kerätty järjestelmällisesti puolueettomien asiantuntijoiden toimesta. EU:n Eurojust [EU:n oikeudellisen yhteistyön elin] on mukana, ja myös Ranskan, Yhdysvaltain ja Hollannin syyttäjänviranomaisia on paikalla.