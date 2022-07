Wärtsilä toimittaa aurinkoenergian varastointijärjestelmiä Yhdysvaltoihin – Tilausten arvo satoja miljoonia

Wärtsilän viestintäjohtaja Atte Palomäen mukaan kyseessä on useammasta hankkeesta koostuva kokonaisuus.

Projekteja on yhteensä viisi. Varastointijärjestelmistä kolme toimitetaan Kaliforniaan ja kaksi Havaijille.

Clearway Energy Group on yksi Yhdysvaltojen keskeisimmistä puhtaan energian toimijoista. Se, että Wärtsilä on tehnyt yrityksen kanssa viisi eri sopimusta, on Palomäen mukaan ainutlaatuista.