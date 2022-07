Kävimme läpi Turkin luovutuspyynnöt ja Suomen vastaukset niihin – listalla väitettyjä terrorismikytkyjä ja vankilasta karannut liettualainen

Suomi on tehnyt tarkkaa oikeudellista harkintaa, kun se on ratkaissut Turkin lähettämiä luovutuspyyntöjä rikoksesta epäillyistä tai tuomituista viime vuosina.

Yle pyysi oikeusministeriöstä Suomen tekemät päätökset Turkin luovutuspyyntöihin sekä korkeimman oikeuden lausunnot alkaen vuodesta 2016 aina kesäkuun 2022 loppuun. Ratkaistuja pyyntöjä on kymmenen.

Luovutuspyynnöt ovat olleet esillä sen jälkeen, kun Turkki viivytti Suomen ja Ruotsin etenemistä kohti Nato-jäsenyyttä syyttäen maita terroristien suojelemista. Arvostelun taustalla on ollut muun muassa se, että maat eivät ole luovuttaneet Turkin pyytämiä henkilöitä.

Turkki pyörsi kielteisen kantansa sen jälkeen, kun maat allekirjoittivat yhdessä yhteisymmärrysasiakirjan, jonka on Turkissa tulkittu vastaavan maan turvallisuushuoliin. Viimeksi viime viikolla oikeusministeri Bekir Bozdag kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan, että maa olisi nyt uusinut pyyntöjään.

Viime vuosina oikeusministeriön pöydällä on ollut kirjo erilaisia luovutuspyyntöjä. Ratkaisut tekee oikeusministeri virkamiehen esityksestä. Useimmista tapauksista myös korkein oikeus on antanut oman lausuntonsa, jota ministeriö on seurannut.