Keski-Euroopassa tulvi vuosi sitten – pormestari ei vieläkään nuku sateella

Koettelemus on jäänyt mieliin. Vaikeimpiin tulva-alueisiin kuuluneen belgialaisen Limbourgin kaupungin pormestari Valérie Desjarsin sanoo, ettei pysty vieläkään nukkumaan sateella.

Desjarsin arvioi uutistoimisto Reutersin haastattelussa, että aiemmin elinvoimaisen kaupungin asukkaista neljäsosa on muuttanut tulvan jälkeen pois.

Osa kylästä jäämässä vaille asukkaita

Troozin kylässä osa asukkaista kamppailee jälleenrakennuksen pulmien kanssa. Osa taloista on niin alttiita toistuville tulville, että ne on jouduttu hylkäämään. Tunnelma tyhjillä kujilla on aavemainen.