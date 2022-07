Euroopan energiakriisi voi johtaa kansallistamisaaltoon, arvioi Ilmastopaneelin Peter Lund – "Ehkä myös Fortum kansallistetaan"

Ranska on jo kansallistanut velkaisen EDF-sähköyhtiönsä.

Euroopassa voi olla meneillään energiayhtiöiden kansallistamisaalto, joka voi ulottua aina Suomeen ja Fortumiin asti. Näin arvioi Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professorin ja Ilmastopaneelin jäsen Peter Lund Ylen radion Ykkösaamussa.

Euroopan energiakriisin taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Euroopan riippuvuus Venäjän kaasusta. Fortumin omistama saksalainen energiajätti Uniper on kaasun saatavuuden takia vaikeuksissa, ja Saksan talousministeri on vaatinut sen omistajaa Fortumia osallistumaan yhtiön pelastamiseen.

– Uniper on valtava yhtiö. Sen kaasumyynti on suurempi kuin Suomen budjetti. Pahin arvio on, että Fortumin rahkeet eivät riitä yrityksen hoitamiseen, jolloin Saksan valtio saattaa kansallistaa sen, ja menetämme yritykseen tehdyt investoinnit, sanoo Lund.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professorin ja Ilmastopaneelin jäsen Peter Lundin mukaan Saksa saattaa kansallistaa Fortumin omistaman Uniperin. Myös Fortumin kansallistaminen on mahdollista Lundin mukaan. Kuva: Nella Nuora / Yle

Energiayhtiöiden vaikeudet ovat jo saaneet aikaan energiayhtiöiden kansallistamisia.

– Tässä pelätään Euroopassa energiakriisin vuoksi, että voi syntyä dominoefektejä, jolloin yhden ison yhtiön kaatuessa se vetää muut yhtiöt mukanaan. Menneinä viikkoina Ranskan valtio kansallisti Ranskan sähköyhtiö EDF:n, jolla on yli satamiljardia velkaa, Lund sanoo.

EDF on merkittävä sähköntuottaja, jolla on 56 ydinreaktoria eri puolilla Ranskaa. Presidentti Emmanuel Macron on antanut yhtiölle tehtäväksi rakentaa Ranskaan kuusi uutta ydinreaktoria.

Sähköyhtiö on kuitenkin taloudellisissa vaikeuksissa, ja se on joutunut sulkemaan useita voimaloita korroosion takia.

Valtiot puuttunevat nouseviin hintoihin

Kansallistamisaalto voi Lundin mukaan ulottua Suomeen saakka.

– Ranskan valtio on myös kansallistamassa Ranskan kaasuvoimalat piakkoin, ja Saksa saattaa kansallistaa Uniperin. Ehkä myös Fortum kansallistetaan tässä tilanteessa. Kansallistamisaalto saattaa mennä Euroopan lävitse, jotta pelastetaan energiahuolto ja saadaan tolkkua (energian) hintoihin. Valtion toivottavasti fiksu käsi tulee tähän auttamaan tilannetta, jos on tarpeen, Lund sanoo.

Suomessa sähkön hinta on maanantaina ja tiistaina ollut erityisen korkea. Yleensä sähkön hinta laskee kesällä, mutta tänä kesänä vastaavaa hinnanlaskua ei näytä tulevan.

Fossiilisten polttoaineiden kohdalla Suomi on täysin riippuvainen tuonnista. Venäjä taas on suurimpia fossiilisten polttoaineiden tuottajia ja viejiä. Tilastokeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen vuoden 2021 laskelmien (siirryt toiseen palveluun) mukaan venäläisen energian osuus Suomessa käytetystä maakaasusta oli samana vuonna 92 prosenttia. Fossiilisen öljyn kohdalla osuus oli 67 prosenttia ja hiilen kohdalla 52 prosenttia.

Suomessa sähkön hinnan nousuun on energiakriisin lisäksi vaikuttanut myös Olkiluodon kolmosreaktorin sähköntuontannon viivästyminen.

