Lukutaito on paljon muutakin kuin lukemista – puutteellinen sanavarasto karsii ilmaisutaitoja

Kun tutkijat alkavat kertoa tieteen saavutuksista, osa suomalaisista sulkee korvansa. He kokevat, että tutkittu tieto ei ole heitä varten. Tämä kertoo siitä kahtiajakoisuudesta, mikä näkyy jo koululaisten osaamista arvioivan PISA-tutkimusten tuloksissakin.

PISA-tutkimuksissa on tullut esille, että erot taitavien ja heikommin osaavien välillä ovat vuosien saatossa kasvaneet. Tämä johtuu Turun yliopiston apulaisprofessori Johanna Kaakisen (siirryt toiseen palveluun) mukaan siitä, että heikommat pärjäävät entistä heikommin — hyvät sen sijaan ovat ihan yhtä hyviä kuin ennenkin.

Kun lukutaito on heikko, niin tutkittu tieto saattaa olla myös hankalammin vastaanotettavissa. Kaakinen kertoo, että tiedepääomaa mittaavassa kyselyssä on tullut esiin, että tutkittua tietoa vieroksuvilla ihmisillä on myös taipumusta ymmärtää väärin todennäköisyyksiä ja satunnaisuuden käsitettä eikä heillä ole hyvää käsitystä siitä, minkälainen olisi luotettava tutkimus.