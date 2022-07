Lähes kaikki Pohjoismaat melanoomatilaston kärkikymmenikössä – "Huima nousu johtuu aiemmasta, väärästä auringonotosta", sanoo professori

Myös Ruotsissa säteilyturvakeskus on ollut huolissaan ihosyöpien lisääntymisestä. Arkistokuvassa auringonottajia Tukholmassa.

Melanooman on arvioitu lisääntyvän vielä parin vuosikymmenen ajan. Ihotautilääkärit ovat asiasta huolissaan. Oikealla auringolta suojautumisella voitaisiin ehkäistä jopa yhdeksän melanoomatapausta kymmenestä.

Kesän lyhyys ei estä Pohjoismaita yltämästä ikävän korkeille sijoille melanoomatilastoissa.

World Cancer Research Fund Internationalin tuoreimmassa, vuoden 2020 tilastossa (siirryt toiseen palveluun) Tanska on sijalla kolme, Norja sijalla viisi, Ruotsi kuudentena ja Suomi kymmenentenä, kun tarkastellaan melanooman ikävakioitua ilmaantuvuutta.

Kärkipaikkaa vuoden 2020 tilastossa pitää Australia, missä melanoomaa esiintyy niin paljon, että sitä kutsutaan Australian kansallissyöväksi, kertoo BBC (siirryt toiseen palveluun). Sen mukaan melanooma on Australiassa 20–39-vuotiaiden yleisin syöpä.

Vuoden 2020 tilastot perustuvat vielä osin ennusteeseen, mutta Pohjoismaat eivät ole kärkikymmenikössä ensimmäistä kertaa.

Satoja ihosyöpiä saattoi jäädä diagnosoimatta

Pohjoismaista Tanskan ilmaantuvuuskäyrä on ollut 2000-luvulla jyrkimmässä nousussa. Myös Ruotsin, Norjan ja Suomen ilmaantuvuus on kasvanut koko alkuvuosisadan ajan.

Vuoden 2020 tilaston kärkikymmeniköstä puuttuu Pohjoismaista ainoastaan Islanti. Siellä tilanne oli pahimmillaan viime vuosisadan lopulla; kasvua selitettiin ulkomaan matkailun lisäksi solariumin käytön lisääntymisellä.

American Journal of Epidemiology kutsui Islannin tilannetta artikkelissaan (siirryt toiseen palveluun) melanoomaepidemiaksi. Kehitys saatiin kuitenkin kääntymään, ja nyt Islanti on Pohjoismaista ainoa, jossa melanooman ilmaantuvuus on laskussa sekä miehissä että naisissa.

Melanooma todettiin vuonna 2020 Suomen Syöpärekisterin johtajan, professori Nea Malilan mukaan 826 suomalaisella miehellä ja 717 naisella, kun keskimäärin tapauksia on ollut vuosittain vajaat 2 000.

Suomessa saattoikin vuonna 2020 syöpäjärjestöjen mukaan jäädä toteamatta satoja ihosyöpiä, koska koronapandemia jarrutti hoitoon hakeutumista.

Melanooma on ihosyövistä vaarallisin. Esimerkiksi tyvisolusyöpää esiintyy siihen verrattuna moninkertainen määrä, mutta hyvälaatuisena se hoituu lähes sataprosenttisesti poistamalla, ja Suomessa tilastoidaan vain yksi kasvain henkilöä kohti. Okasolusyövän kasvu on Suomessa taittunut ja on maltillisempaa kuin melanooman.

Monen pohjoismaalaisen ihotyyppi on herkkä auringon UV-säteilylle. Arkistokuva. Kuva: Lars-Ove Jonsson / Alamy/All Over Press

Ihotyyppi ja rusketusihanne eivät kohtaa

Australian ja Pohjoismaiden sääoloja tuskin voi rinnastaa, mutta muuten yhteisiä selittäjiä löytyy: ihotyyppi ja ainakin osan kauneusihanne.

Esimerkiksi Suomessa Syöpäjärjestöjen keväällä teettämän kyselytutkimuksen vastaajista 63 prosenttia sanoo, että ruskettunut iho on hyvännäköinen ja yli puolet ruskettaa itseään ainakin joskus.

Australiassa suuri osa asukkaista on auringon ultraviolettisäteilyä huonosti kestäviä vaaleaihoisia siirtolaisia tai heidän jälkeläisiään.

Ruotsissa sikäläinen säteilyturvakeskus varoitti viime kesänä (siirryt toiseen palveluun), että maan ihosyöpämäärät voivat kasvaa Australian tasolle, jos tietoa UV-säteilystä ja sen riskeistä ei onnistuta saamaan perille maassa, jossa on paljon vaaleaihoisia, säteilyyn herkäsi reagoivia.

Suomessa valtaosa sijoittuu amerikkalaisen ihotautilääkäri Thomas B. Fitzpatrickin laatiman ihotyyppiluokittelun kolmeen herkimpään ryhmään.

Lisää ihotyypin merkityksestä voit lukea tästä aiemmasta jutusta: Vain joka kymmenes suomalainen ruskettuu helposti ja palaa pelkästään harvakseltaan – tunnetko oman ihotyyppisi?

– On outoa, miten ilmaantuvuus on Suomessakin kasvanut, vaikka ihotyyppi ja aurinko-olot ovat pääosin ennallaan. Melanooman huiman nousun 2000-luvulla täytyy johtua aiemmasta väärästä auringonotosta eli siitä, että ihon annetaan palaa, sanoo Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila.

Erityisen vahingollista se on lapsille.

Aiempi piikki ajoittui 70–80-luvuille, jolloin elintason nousu alkoi siivittää ulkomaanmatkailua.

Osaltaan tilastoja selittää Suomessa kuitenkin myös melanooman varhaisempi diagnosointi ja kriteeristön höllentyminen, muistuttaa Malila. Aiempaa lievemmät tapaukset diagnosoidaan melanoomaksi, jolloin ne ovat myös paremmin hoidettavissa.

Se näkyy myös ennusteissa: nyt 94 prosenttia melanoomaan sairastuneista on elossa viiden vuoden kuluttua diagnoosista, kun 1960-luvulla vastaava osuus oli vain 35 prosenttia.

UV-säteilystä varoitettava yhä uusia ikäpolvia

Melanoomatapausten on arvioitu lisääntyvän jyrkästi (siirryt toiseen palveluun)aina vuoteen 2040 asti, kertoo Australian yleislääkäreiden ammatillinen elin.

Mikä kehityksen sitten pysäyttäisi?

Australiassa on tehty pitkään töitä melanooman vähentämiseksi eli UV-säteilyn vaarojen esiin tuomiseksi. Paidalla, hatulla ja aurinkorasvalla suojautumiseen kannustava kampanja Slip, slop and slap alkoi jo 1980-luvulla ja onkin saanut aikaan myönteistä kehitystä.

Maassa on myös kehitetty UV-varoitusjärjestelmää ja esimerkiksi kämmenselkään laitettavia tarroja, jotka ilmoittavat, kun aurinkovoiteen suojateho hiipuu.

Phil Barker Wollongongin yliopistosta Australiasta sanoo kuitenkin BBC:lle, että viestiä on jatkuvasti vahvistettava ja uusia sukupolvia valistettava. Siihen viittaa sekin, että Victorian osavaltion päivystysosastoilla hoidettiin taas kesällä 2018–2019 enemmän auringonpolttamia ihmisiä kuin kertaakaan vuoden 2004 jälkeen. Joukossa oli runsaasti lapsia.

Vaikka nykysukupolvilla on tietoa enemmän kuin aiemmilla, käänne ei tapahdu hetkessä. Mitä enemmän säteilyä ja ihon palamista ihminen on kokenut, sitä suurempi riski hänellä on iän myötä sairastua melanoomaan, muistuttaa Suomen Syöpärekisterin johtaja, professori Nea Malila.