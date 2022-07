Lumi säilyy jättimäisessä sahanpurukasassa kesähelteissäkin – 20 000 kuution hätävarasto turvaa hiihtofaneille varhaisen ensilumenladun

Talteen säilötty lumi kesti hellejakson hyvin. Lahden kaupungin liikuntapalvelupäällikkö Markku Ahokas kertoo, että valtava sahanpurukasa on vajonnut vain hiukan.

Kummun laella joutuu kaivamaan jopa metrin ennen kuin pääsee käsiksi sahanpurun alle piilotettuun lumeen. Rinteillä eristystä on 60–70 senttimetriä.

– Vesisateet ovat asia erikseen. Vesi menee purukasan läpi ja sitten lumikasassakin on onkaloita. Se on pahempi, summaa Markku Ahokas.

Lunta on kasan kätköissä reilut 20 000 kuutiota. Yleensä hävikkiä tulee 15–20 prosenttia vuodessa.

Viime talvena oli riittävän pitkä pakkasjakso, jolloin lunta ehdittiin tykittää hyvin myös varastoon. Kasaa on rakennettu aina sään salliessa.

– On tykitetty pohjakerros lunta. Lisäksi kaikki puhdas lumi on tuotu stadionilta tänne ennen jalkapallokauden alkua. Puru on peräisin läheisestä puruvarastosta, kartoo Markku Ahokas.