"Kuolleena syntynyt ajatus", sanoo Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja miljonääriverosta

– Minusta tämä ei ole mitenkään toimiva veroidea. Tämä on aika lailla vanhanaikaista ajattelua, Lehtinen toteaa.

Varallisuusvero on mennyttä maailmaa, uskoo Lehtinen.

– Ei historiaa kannata kääntää taaksepäin ja ottaa Suomessa uudelleen käyttöön veroa, josta käytännössä kaikkialla muualla on jo luovuttu. Varallisuuden verottaminen on kuolleena syntynyt ajatus, enkä usko, että siihen on järkeä palata.