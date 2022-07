Tällaisia ovat teuraskuljetukset Suomessa – rikkomuksia havaitaan vähän, eläinten oikeuksiin perehtyneen tutkijan mukaan se johtuu siitä, että laki on kelvoton

Tänä kesänä julkisuuteen on jälleen noussut tapauksia, joissa autoon jätetyille eläimille on käynyt huonosti. Heinäkuun alussa uutisoitiin kymmenestä rescue-koirasta, jotka kuolivat lämpöhalvaukseen Tallinnan ja Helsingin välisellä laivamatkalla.

Video on kuvattu Paimiossa 22.6. noin kello 18.00. Videon kuvannut ja Ylelle lähettänyt henkilö huolestui nähtyään yksikseen jätetyn vaunun. Hän ei osannut sanoa, kuinka kauan kyseinen vaunu oli ollut levähdyspaikalle jätettynä. Videosta on käsitelty kulkuneuvon rekisterinumero pois.

Lämpöä säädellään eri keinoin

Määrättyjen lämpötilojen lisäksi laki vaatii kuljetusvälineisiin viilennys- ja lämmitysjärjestelmät. Ilmanvaihdon pitää toimia vähintään neljän tunnin ajan. Kuljetusvälineissä on oltava myös hälytysjärjestelmä, jonka on herätettävä kuljettajan huomio, kun eläinten kuljetusosastojen lämpötila saavuttaa enimmäis- tai vähimmäisrajan.

– Kuumuus stressaa eläimiä. Jos autossa on useita 700-kiloisia nautoja yli 30 asteen lämmössä, on eläimillä todella kuuma, sanoo Luken Eläinten hyvinvointikeskuksen (EHK) johtava asiantuntija Satu Raussi .

Yksi stressaava tekijä voikin olla myös tila, joka kullekin eläimelle on varattu. Laki antaa reunaehdot tilasta, joka eläimellä tulee olla kuljetuksen aikana.

Nautojen ja sikojen on mahduttava seisomaan ja makaamaan kuljetuksen aikana. Broilereiden osalta laki ei ota kantaa siihen, onko niiden pystyttävä seisomaan.

Tilastokeskuksen tilaston (siirryt toiseen palveluun) mukaan vuosien 2011–2020 välisenä aikana kuormatiheys, eli se, kuinka täyteen auto lastataan, on vaihdellut 50 prosentista 78 prosenttiin.

– Kuitenkin myös Suomessa tuotantoeläinten kohtelu on taloudellisesti tiedostavaa ja asioissa pyritään säästämään. Mitä ahtaammin eläimet on pakattu, sitä edullisemmaksi kuljetus tulee, Aaltola sanoo.

Stressitön matka on myös lihantuottajan etu

Eläinten stressin lieventäminen on paitsi eettinen kysymys, myös lihantuottajille hyödyllistä.

– Moni eläin on viettänyt elämänsä yhdellä tai kahdella tilalla, osa omassa häkissä tai karsinassa näkemättä koskaan aurinkoa. Se voi tuottaa eläimelle suurta pelkoa, kun ne yhtäkkiä joutuvat vieraaseen vempaimeen, joka liikkuu ja tärisee. Eläimillä ei ole kykyä ymmärtää, mitä tapahtuu, Aaltola sanoo.

Atria, Snellman, ja HKScan kertovat kaikki noudattavansa toiminnassaan eläinkuljetuslakia. Eläimiä kuljetetaan lain hyväksymillä kalustoilla, joita voi kuljettaa vain henkilö, jolla on kuljettajan ja hoitajan pätevyystodistus.

Kuljetusmatkat voivat kestää tunteja

Eri eläimille on säädetty eri aikarajoja, joiden jälkeen niiden tulee saada levätä tai ne tulee ruokkia ja juottaa. Esimerkiksi sikoja voi kuljettaa tauotta pisimmillään 24 tunnin ajan.

Puolestaan nautoja saa kuljettaa korkeintaan 14 tunnin ajan, jonka jälkeen niille on tarjottava vähintään tunnin lepotauko, jonka jälkeen niitä voidaan kuljettaa vielä toiset 14 tuntia.

Suomen tarkastuksissa on havaittu myös joitain pidempikestoisia kuljetuksia (siirryt toiseen palveluun) .

Luken Eläinten hyvinvointikeskuksen johtava asiantuntija Satu Raussin mukaan se, miksi nautojen yli kahdeksan tunnin kuljetusmatkat ovat yleisempiä kuin sikojen kohdalla, selittyy sillä, että nautatilat ovat enemmän hajallaan kuin sikatilat. Vaikutusta on myös sillä, että pitkien etäisyyksien maassa teurastamot ovat harvassa.

HKScanilta sanotaan, että pääsääntöisesti eläinten kuljetusmatkat ovat melko lyhyitä, mutta tilojen sijainnista johtuen osa kuormista on pidempiä. Eläinkuljetukset suunnitellaan siten, että maksimikuljetusajat eivät ylity.

Laki määrittelee myös, miten usein eläimiä on juotettava matkan aikana. Aikuisia nautoja voidaan kuljettaa ilman juottamista 14 tunnin ajan ja vasikoita yhdeksän tunnin ajan. Siipikarjalle vettä ei tarvitse tarjota, jos matka-aika on alle 12 tuntia. Sioille tulee olla vettä jatkuvasti tarjolla, mikäli matka on yli kahdeksan tuntia.