Itärajan liikenne liki umpikujassa – "Isot yritykset vaihtavat pääkonttorin jonnekin muualle", pelkää Pohjois-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja

Joensuun lentokenttä on ollut Pohjois-Karjalalle portti maailmalle : ennen koronaa matkustajamäärät kasvoivat ja vuonna 2019 kentän kautta kulki yli 127 000 matkustajaa.

Pohjois-Karjalan Kauppakamarin toimitusjohtaja Antti Toivanen muistuttaa, että hyvä saavutettavuus on tärkein ehto yritysten sijoittumisessa. Lisäksi nykyiset yritykset hakevat uusia markkinoita.

– Valitettavasti investointeja on jo viivästynyt ja monien delegaatioiden ostokäyntejä on siirretty, Toivanen kertoo.

Tyrmäys kiertämiselle Kuopion kautta

– Ennen kaikkea vieraat, jotka tulevat katsomaan ja ostamaan koneita ja laitteita, heidän saamisensa tänne jollakin muulla kuin lentoyhteydellä on todella vaikeaa, Toivanen toteaa.

– Ei ole realistista. Joensuussa on juuri kunnostettu lentokenttä ja kansainväliset yritykset tarvitsevat suorat lentoyhteydet Helsinkiin ja maailmalle. Normaalitilanteessa Joensuuhun on kannattavaa lentää, liiton yhteyspäällikkö Jarno Turunen tähdentää. .

Lentomatkustamisessa pullonkauloja

Yksi merkittävä este Joensuun lentoliikenteen elpymisessä on, että nykyoperaattorilta Amapolalta puuttuvat toimivat vaihtoyhteydet Helsinki-Vantaalta Eurooppaan.

Kysyntää on heikentänyt sekin, että Amapola ei mainosta Joensuun lentoja tai aikatauluja. Yrittäjien toimitusjohtajan mukaan moni on etsinyt tietoja Finnairin sivuilta, mutta turhaan.

– Kuinka moni edes tietää, kuka niitä lentoja on tehnyt? Tarvitaan selkeää markkinointia, että lentoja on tarjolla ja mistä niitä saa, Merja Blomberg vaatii.

Raideliikenne kangertelee ratatöiden takia

Pohjois-Karjalan vinkkelistä on epäreilua, että lentojen valtion tuesta kilpailevat myös sellaiset kaupungit, joista on pääkaupunkiin vaihtoehtoisia nopeita liikenneyhteyksiä.

– On ihan eri asia mennä Joensuusta Helsinkiin kuin vaikka Jyväskylästä, joka on paljon lähempänä ja junayhteyskin on nopeampi, Merja Blomberg vertaa.