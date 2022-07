Viljasato on nyt loppukesän säiden armoilla – loimaalaisviljelijä Pekka Eskolan pelloilla suurimmat sato-odotukset kuivahtivat helteisiin

Eskolalla on tuntumaa siitä, että ohra on kärsinyt eniten.

Suurin hajonta kasvustoissa on Etelä-Suomessa, missä kuivuutta on kärsitty eniten. Hyviä kasvustoja on ollut Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla. Eniten hajontaa on ollut herneen ja härkäpavun kasvussa koko maassa.