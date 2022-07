Kirjeenvaihtajan analyysi: Tulevasta talvesta voi tulla kylmä ja kallis – energiapula ja Ukrainan sota varjostavat Tšekin EU-puheenjohtajuutta

Maantieteellinen sijainti vaikeuttaa Tšekin asemaa. Putken kautta tuotavaa kaasua ja öljyä on vaikea korvata lyhyellä aikavälillä. Jos Venäjä sulkee kaasuhanat, Tšekki on muiden jäsenvaltioiden solidaarisuuden varassa.

Tukea on luvassa (siirryt toiseen palveluun), vakuutti Prahassa maanantaina vieraillut Saksan talous- ja ilmastoministeri Robert Habeck. Tosiasiallisesti myös Saksa on helisemässä energiariippuvuutensa kanssa. Talvella EU-maiden kesken on ehkä jaettavana vain niukkuutta.