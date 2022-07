Kokoomuksen Mykkänen vaatii Marinia keskeyttämään lomansa Uniperin takia

Energiayhtiö Fortumin saksalainen tytäryhtiö Uniper on joutunut vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin Venäjän rajoitettua kaasun vientiä. Uniper on suurin kaasun maahantuoja Saksassa, ja Saksan valtio on sanonut, ettei yhtiön voi antaa kaatua.

– He ovat pakottaneet ajamaan ydinvoiman alas ja itse nostaneet esimerkiksi uusilla kaasuputkillaan Saksan kaasuriippuvuuden ennätysmäiseksi. Suomessa on toimittu toisin, ja he ovat toimineet näin, ja heillä on silloin osavastuu siitä, että Uniper on nyt selvitystilassa.