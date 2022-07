Näin nuorisojärjestöt remontoisivat Suomen päihdepolitiikan – keskustanuorten johtaja: "Aikaisemmat sukupolvet ajattelevat liikaa tunnepohjalta"

Puolueiden nuorisojärjestöt vaativat isoja muutoksia Suomen päihdepolitiikkaan, mutta suurimmassa osassa emopuolueita suhtautuminen on nihkeää.

Huumeiden aiheuttamat kuolemat ovat kasvaneet Suomessa koko 2000-luvun ajan. Kesäkuussa ilmestyneen Euroopan huumeraportin (siirryt toiseen palveluun) mukaan Suomessa on eniten alle 25-vuotiaiden huumekuolemia Euroopan unionin alueella.

Sandroosin mukaan suomalainen päihdepolitiikka on täysremontin tarpeessa.

– Eduskunnan tehtävä on huolehtia kansalaisista. Näistä asioista päättävät ihmiset ovat vastuussa tulevaisuuden huumeongelmista ja kuolemista, jos emme uskalla rohkeasti tehdä tiede- ja faktapohjaista päihdepolitiikkaa.

Kannabislainsäädännön vapauttamiselle laajaa tukea nuorisojärjestöiltä

– Nykylinjaa tiukentamalla saadaan vain enemmän haittoja. Pitäisi kuunnella tiedettä ja uskoa siihen, mitä tutkijat sanovat. Haittojen rajoittamisen pitäisi olla politiikan kärkenä eikä moraaliposeerauksen siitä, kuka on tiukin niille ihmisille, joilla on ongelmia, Seppälä sanoo.

– Meillä on jäseniä, joiden mielestä kieltolaki muutamilla parannuksilla toimisi ja osa on sitä mieltä, että säännelty tai vapautettu markkina olisi toimiva ratkaisu ongelman torjumiseen. Katsotaan, mihin päädytään, kun myöhemmässä vaiheessa linjaamme päihdekysymyksistä, Bergbom sanoo.

– Arvelen, että kanta pysyy kieltolain puolella sellaisella 60/40 suhteella, mutta on aistittavissa, että se muuttuu pikkuhiljaa. On hyvä seurata, millaisia tuloksia tulee esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioista, jotka ovat vapauttaneet kannabiksen.

Nuorisojärjestöt THL:n linjoilla

– Tarvittaisiin ilmapiiriä, jossa avun hakeminen paljon matalammalla kynnyksellä olisi mahdollista, eikä lyötäisi heti rangaistusta ja leimaa otsaan. Tässä on iso ristiriita, että päätöksiä ei pystytä tekemään tieteen pohjalta, vaan esille tulevat enemmänkin moraaliset kysymykset, Leino sanoo.

Helsingin kaupunki on esittänyt (siirryt toiseen palveluun) hallitukselle huumeiden käyttöhuoneen kokeilun oikeuttavan erillislain säätämistä jo vuonna 2019, mutta asia ei ole edennyt.

Hallituspuolueista vasemmistoliitto on ilmoittanut haluavansa valmistella käyttöhuoneiden kokeilusta lain jo tällä hallituskaudella.

"Tästä on tullut sukupolvipoliittinen kysymys"

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Peppi Seppälä sanoo nuorten elävän jo nyt maailmassa, jossa huumeiden käyttö on yleistä, eikä hän usko käyttöhuoneiden tai dekriminalisoinnin muuttavan asiaa.

– Signaali on jo olemassa. On vaikea nähdä, että tulisi jotain uutta buumia, kun me elämme jo siinä tilanteessa, että koko ajan useampi ihminen käyttää päihteitä, Seppälä sanoo.