Näin lomapäivillesi käy, jos sairastut koronaan kesken kesäloman

Samalla kun kesälomakausi käy vilkkaimmillaan, on koronapandemia nostanut taas päätään . Moni suomalainen voi joutua tilanteeseen, jossa koronaviruksen aiheuttama tauti pilaa kauan odotetun vuosiloman.

– Lähtökohtana on se, mitä vuosilomalaissa todetaan: jos työntekijä on vuosiloman alkaessa sairauden vuoksi työkyvytön, on lomaa työntekijän sitä pyytäessä siirrettävä myöhempään ajankohtaan, sanoo STTK:n edunvalvontajohtaja Minna Ahtiainen.