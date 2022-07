Turun kauppatorin alta paljastui poikkeuksellinen pala historiaa – kasoittain naudanluita siistissä rivissä

– Siinä on ollut ympärillä Torikadun toisella puolella iso kauppahuonetalo ja muuta vastaavaa, eikä muualta näitä luukertymiä ole tullut vastaan. Alueella on ollut vaurasta väkeä ihan naapurustossa. Tämä antaa kyllä mielenkiintoisen ripauksen kaupungin toimintaan menneinä aikoina. Siinä on ollut alueella kirvesmiehiä ja muita, joten oletimme tontilla olevan ihan normaali pihapiiri.

Teurastamo sijainnut tontilla 1700-luvulla

– Kaivauksilla on ollut mukana osteologiaan erikoistunut tutkija ja hänenkin mielestä teurastamo oli erikoinen kaupunkialueella. Yleensä suurimittaista teurastustoimintaa ei harjoitettu kaupunkialueella, vaan on ajateltu, että se on tapahtunut jossain muualla ja lihat on sitten tuotu kaupunkiin, eikä niin, että lihat ovat kävelleet kaupunkiin itse. Tämä on se erikoispiirre, koska teurastamo on ollut ympäristöä kuormittava tekijä, kun lehmiä on teurastettu ja luutkin jätetty tontin reunoille.