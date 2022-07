Mökkikauppa hiipui koronabuumin jälkeen – neljä välittäjää kertoo, millainen mökki nyt kannattaisi hankkia

Kun viime vuonna myytiin tammi-toukokuun aikana 1155 mökkiä, on tänä keväänä tehty kaupat samassa ajassa 718 mökistä. Mukaan on laskettu kaikki rantaan rajoittuvat lomakiinteistöt, alle kahden hehtaarin rakennetut kohteet.

Hintataso on kuitenkin pysytellyt suunnilleen samana: mökin keskiarvohinta oli viime vuonna 138 000 euroa, kun nyt se on 134 000 euroa.

– Asiakkaat haluavat mökissä olevan ainakin sähköt ja sisävessan. Paikan on oltava myös helppohoitoinen, mitään työmaaleirejä ei enää haluta. Lisäksi sopiva etäisyys kaupungista on tärkeä, kertoo kiinteistövälittäjä Visa Suojanen Kiinteistömaailmasta.

1. Kiinteistönvälittäjä Jari Enberg

Hänen mukaansa hyviä vapaa-ajan tontteja on vähän tarjolla, rakennusmateriaaleja ja tekijöitä voi olla vaikea saada vieraalla paikkakunnalla. Oman mökin rakentaminen on myös kallista.

Myös vanhan mökin korjaaminen on hänen mielestään kannattavaa, jos on käsistään kätevä.

2. Kiinteistönvälittäjät Visa Suojanen ja Sanna Hotanen

– Kesämökkejä on aikoinaan rakennettu vähän sinne päin ja sellaisen korjaaminen on työlästä sekä kallista. Uuden rakentaminen on myös todella kallista ja on vaikea löytää tonttia.