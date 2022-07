Suomalaiset voivat joutua kärsimään sähkön säännöstelystä ensi talvena – paljon riippuu siitä, onko Olkiluodon ydinvoimala käytössä joulukuussa

Sähkön hinta on nyt korkealla keskikesästä huolimatta. Sähkön kallistumiseen vaikuttavat tällä hetkellä monet asiat, kuten Ukrainan sodan aiheuttamat kaasun tuontivaikeudet ja Olkiluodon kolmosreaktorin viivästyminen.

Teollisuuden voimasta on kuitenkin vahvistettu Yle Uutisille, että turbiniiongelmien takia keskeytynyttä Olkiluodon kolmannen laitosyksikön koekäyttöä päästään jatkamaan vielä tämän heinäkuun aikana.

Teollisuuden voiman mukaan jo pelkästään koekäytön aikana laitos tuottaa ajoittain merkittäviä määriä sähköä. Kaupalliseen käyttöön kolmas laitosyksikkö on tarkoitus tämänhetkisen tiedon mukaan saada joukukuun alkupuolella.

Sähkön säännöstely ensi talvena ei ole poissuljettua

Jos Olkiluodon tilanne ei mene suunnitelmien mukaan, voi kasvavien hintojen lisäksi sähköstä olla ensi talvena olla jopa pulaa. Julkisuudessa on viime päivinä väläytelty skenaarioita jopa mahdollisesta sähkön säännöstelystä talvisaikaan, kun sähkön kulutus on korkeimmillaan.

— Se miksi riski on nyt isompi kuin silloin aikaisemmin johtuu siitä, että energiavirrat ovat Venäjän hyökkäyssodan vuoksi järjestetty uudelleen ja meillä ei sitä tuotantoa ole niin hyvin tarjolla ja hinnat ovat nyt korkeita, Leskelä valottaa.

— Kriitiinen tilanne tulee ensi talvena eli joulu-helmikuun aikana eli kaikki on hyvin paljon kiinni siitä, lähteekö Olkiluodon ydinvoimalaitos kaupalliseen käyntiin joulukuussa vai ei, Ruusunen sanoo.

Tiedossa voi olla lyhyitä alueellisia sähkökatkoja

Mitä yksittäinen kuluttaja voi tehdä sähköpulan hillitsemiseksi? Energiateollisuus ry:n kaasuasiantuntija Heikki Lindforsin mielestä yksittäisen kuluttajan teoilla on vaikutusta, jos sähköstä on pulaa ensi talvena.

Olkiluodon kohtalo määrittää ensi talven tilanteen

Fingridin Ruususen mukaan tilanne on Suomen historiassa hyvin poikkeuksellinen. Sähkökatkoja on ilmennyt myrskyjen tai sääilmiöiden takia, mutta ei sähkön puutteen takia.

— On tärkeää, että kansalaisille ei tule eri viestiä eri suunnilta eli kunhan viranomaisviestintä on johdonmukaista. Uskon, että suomalaiset on tässä mukana. Heidän pitää vaan saada selkeät ohjeet siitä, mitä oikeasti pitää tehdä, Ruusunen painottaa.