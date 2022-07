Sinilevät kukkivat nyt voimakkaammin kuin viime kesänä, mutta alkavat pikku hiljaa vähentyä päästöjen vähentämisen seurauksena

– Kyllähän se huolestuttaa, että se on lisääntynyt. Se rajoittaa kesän viettoa, sanoo Hietaniemessä uinut Kristina Ekqvist .

– Emme ole kovin huolissamme. Seuraamme netistä tilannetta ja uimme vain jos vesi on puhdasta, sanoo perheen isä Ciaran McAteer .

Sinilevät ovat olleet miljardeja vuosia, mutta ne alkavat pikku hiljaa vähentyä

Sinilevätilanne (siirryt toiseen palveluun) on heikentynyt merialueilla huomattavasti viime viikosta. Sinilevähavainnot ovat runsastuneet sekä rannikolla että avomerellä. Havainnot ovat lisääntyneet niin Suomenlahdella kuin Pohjanlahdellakin.

Itämeren sinilevätilanne vastaa pitkän ajan normaalitilannetta: sinilevää on enemmän kuin viime vuonna tähän aikaan, mutta selvästi vähemmän kuin pahana sinilevävuonna 2018.

Sisävesien sinilevätilanne on pysynyt keskimääräistä parempana, vaikka havainnot ovat hieman lisääntyneet lämpimämmän sään seurauksena.

Pellloilta valuvat ravinteet saavat sinilevät kukoistamaan

– Runsaan lannoituksen vuosikymmeninä meillä lannoitettiin liikaa peltoja. Peltoihin on kertynyt suuria määriä fosforia. Lannoituksen vähentäminen on avainasemassa. Toivottavasti otetaan käyttöön myös vesiensuojelukeinoja, joilla fosforia voidaan pidättää maaperään, Knuuttila sanoo.

Ravinnekuormitusta on vähennetty yli puolella siitä, mitä se oli 30 vuotta sitten. Varsinkin Suomenlahdella ravinnekuorma on vähentynyt kolme neljännestä viime vuosien aikana, kun Pietarin jätevedet ja Laukaanjoen päästöt on saatu kuriin.