Tampereen vastaanottokeskuksessa asuu yhä 160 ukrainalaista – ohjaaja kertoo, miten arki rullaa nyt: "Morotella saa puolin ja toisin!"

Tampereen vastaanottokeskus sijaitsee korkealla mäellä, entisen Kaupin sairaalan tiloissa. Aikuisille ja lapsille on tarjolla 300 majoituspaikkaa.

Arkipäivänä keskuksen ympäristö on hiljainen. Puiden ja pensaiden reunustamalla pihalla kaikuu vain poikastaan vartioivan kalalokin huuto.

– Tällä hetkellä Ukrainasta tulleita asiakkaita on noin 160. Suurin osa on lapsiperheitä, lähinnä yksinhuoltajaäitejä lapsineen, kertoo vastaanottokeskuksen johtava ohjaaja Zaid Al-Khdhairi .

Valtaosa tulijoista jäi Kauppiin

Maahanmuuttoviraston mukaan Pirkanmaalla on tällä hetkellä yhteensä 1 195 joko tilapäistä suojelua tai turvapaikkaa hakenutta ukrainalaista. Heistä 670 on kirjoilla yksityismajoituspisteellä ja loput 525 Pirkanmaan alueen vastaanottokeskuksissa.

– Takaisin Ukrainaan lähteneitä on vähän, arvioni mukaan alle 10 prosenttia. He olivat täällä vain lyhyen aikaa. Lähes 90 prosenttia alkuvaiheessa tulleista on jäänyt tänne meille.