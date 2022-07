Passia hakeva saa edelleen varautua jonottamaan – onko ruuhkasumaan näkymässä helpotusta? Suora lähetys Tampereelta kello 10.50

Vaikka jonoa poliisilaitosten eteen edelleen syntyy, on ilman ajanvarausta saapuvien asiakkaiden määrä heinäkuun alun jälkeen hieman vähentynyt. Syynä on Sisä-Suomen poliisilaitoksen lupapäällikkö Hannele Koskelan mukaan se, että suurin osa ihmisistä on kesälomalla.