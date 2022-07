Ravintolat tehtailivat kahden nuoren kanssa netissä ruokatilauksia, joita ei ollut aikomustakaan valmistaa – rahat oli tarkoitus jakaa

Päätekijöiden tuomiot eivät muuttuneet

Kolmen ravintoloitsijan osalta hovioikeus sen sijaan katsoi jääneen näyttämättä, että he olisivat olleet tietoisia toiminnan laajuudesta ja tavoitelleet huomattavaa taloudellista hyötyä. He olivat kuitenkin hyväksyneet toteuttamattomiksi tarkoitettuja tilauksia ravintolaansa. He saivat tuomion perusmuotoisista petoksista, joista heille on tuomittu neljän ja viiden kuukauden ehdolliset vankeusrangaistukset.