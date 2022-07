Helsingillä on yhä 200 palkkaa kokonaan rästissä – järjestelmätoimittaja kiistää, että itse palkanmaksuohjelmassa olisi vikaa

Helsingin kaupunki on ottanut huhtikuun alussa käyttöön uuden palkanmaksujärjestelmän, mikä on aiheuttanut valtavia ongelmia .

Työntekijöiden palkkoja on jäänyt osittain tai täysin maksamatta kuukausien ajan eikä kaikkia ongelmia ole vieläkään saatu korjattua. Tällä hetkellä kaupungilla on kokonaan rästissä kaikkiaan 200 palkkaa.

Kaikkiaan palkanmaksun ongelmia on tällä hetkellä kaupungin tiedossa 5 800 kappaletta ja niitä ratkotaan parhaillaan 43 lisätyöntekijän avulla. Epäselvyyksiä on ollut myös vapaapäivien määrissä.

– Tähän ei ole yhtä yksittäistä syytä. Meidän näkökulmastamme kyse on siitä, että uuden järjestelmän sisäänajo suureen organisaatioon vie aikaa. Ei ole kyse vain vanhan järjestelmän vaihtamisesta uuteen, vaan siinä samassa muuttuu tietyt toimintatavat, ja näiden uusien tapojen omaksuminen vie aikaa.

Helsingin kaupunki on Suomen suurin työnantaja, työntekijöitä on lähes 40 000. Onko järjestelmää mitoitettu tällaiselle ihmismäärälle?

– Mitään kapasiteettiongelmaa ei ole, järjestelmä pystyy vastaamaan myös tämän kokoisen organisaation haasteisiin. Meillä on muitakin suuria kaupunkeja kyseisen järjestelmän asiakkaana.

– Aina kun järjestelmää vaihdetaan, alussa on tietty sisäänajovaihe. Vuoden 2021 alussa Espoo otti saman järjestelmän käyttöön ja siinäkin oli tiettyjä haasteita, mutta tänä päivänä asiat sujuvat siellä ihan hyvin.

Mikä teidän analyysinne on siitä, miksi Helsingissä asiat menivät niin pahasti pieleen?

– Suurin ongelma liittyy siihen, että järjestelmässä, jolla palkkoja maksetaan, on liikaa virheitä. Nämä virheet johtuvat kahdesta syystä. Ensinnäkin, kun vanhasta järjestelmästä tuotiin tarvittavat tiedot uuteen, näitä aineistoja ei ehditty testata riittävästi, eli sinne jäi virheitä. Näitä on tässä tuotantovaiheessa sitten korjattu.

– Toisekseen, kun järjestelmä on uusi ja prosessi on uusi, tämä kokonaisuus on generoinut edelleen virheitä. Nämä kaksi tekijää ovat aiheuttaneet ruuhkaa.