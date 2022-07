Kun Samuli Keisu, 32, lähtee Euroopan road tripille, jalkapallon muotoinen kärrysauna tulee mukaan – "Saunakulttuurin jakaminen on minun juttu"

Saunahullu, sitä Samuli Keisu , 32, on ollut koko elämänsä. Toden teolla se konkretisoitui jo teini-iässä, kun hän rakensi kaveriensa kanssa ensimmäisen liikuteltavan saunansa.

– Traktorikortin olin saanut ja kaverien kanssa harrastettiin triathlonia kotona Torniossa. Uimakausi on siellä niin lyhyt, että jotain piti keksiä pärjätäkseen etelän triathlonisteille, Keisu muistelee.

– Se oli vaikea tapaus. Ehkä he ajattelivat, että mikä savuava pommi tuo on, Keisu naureskelee.

Tempauksista huolimatta saunan viehätys Keisulle on se perinteinen: rentoutuminen.

– Töitten jälkeen on mukava ottaa vesipullo tai miksei lonkerokin ja mennä saunaan. Kylminä syksyinä ja talvella se rentouttaa mukavasti.

Jalkapallosauna ei ole ujoille

Vaikka sauna ja saunominen on perinteisesti mielletty perheen tai lähisuvun jopa intiimiksi asiaksi, on saunomisen sosiaalinen ulottuvuus tekemässä paluuta. Näin uskoo ainakin Suomen saunaseuran puheenjohtaja Hannu Saintula .

– Itse saunon kuusi–seitsemänkin kertaa viikossa yleisissä saunoissa. Minulle saunomisessa puolet elämyksestä on juuri sitä sosiaalista puolta, Saintula sanoo.

Keisu on vienyt liikuteltavan jalkapallosaunansa lukuisille road tripeille pitkin Eurooppaa Pohjois-Norjasta Atlantin rannikolle Espanjan Cadiziin asti. Sauna on pystytetty muun muassa Tonavan rantaan Wieniin. Nyt se on Oulun keskustassa, Tuiran rannassa.