Helppo kesä jäi haaveeksi – korona kaataa terveydenhuollon henkilöstöä ja pahentaa työvoimapulaa entisestään

Koronatartunnat aiheuttavat runsaasti sairauspoissaoloja Suomen terveydenhuollossa. Useat sairaanhoitopiirit kertovat, että heillä on päivittäin kymmeniä työntekijöitä pois töistä koronaan sairastumisen vuoksi.

Tänä vuonna Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) henkilöstölle on kertynyt noin 11 500 koronasta johtuvaa sairauspoissaolopäivää. Se on viidennes kaikista sairauspoissaoloista. Terveyspalvelujen johtaja Tuula Karhula kertoo, että tartunnat ovat kohdentuneet noin 1700 työntekijälle, joka on noin kolmannes koko henkilöstöstä.