Poliisi keskeytti massapuhallusratsiat koronavuosina, mutta rattijuoppoja jäi kiinni yhtä paljon kuin ennen

– Se on käsittämätön tilasto, mutta kertoo ehkä poliisin työmoraalista. Ammattitaitoa käyttämällä rattijuopumustapauksia kaivettiin täsmävalvontana ja saatiin samanlainen tulos aikaiseksi, kertoo ylikonstaapeli Jari Myllymäki Pohjanmaan poliisilaitokselta.

– Poliisin mieleen jäävät kasvot ja autot, joilla he liikkuvat, ja missä heitä on tavattu.

"Eivät ole tehokkaita, mutta tarpeellisia"

– Se tiedetään jo ennestään, että isot puhallusratsiat eivät tuota käytettyyn työntekijämäärään nähden niin hyvää tulosta. Vaikka se ei ole tehokasta, sitä on kuitenkin tarpeellista tehdä jossain määrin, Ihalainen toteaa.

– Jokaisessa poliisiautossa on rekisterikilven lukulaite, joka näyttää, onko auto esimerkiksi katsastamaton. Sellaiseen kun kiinnittää huomiota, muitakin epäkohtia nousee yleensä esiin.

Rattijuoppoja on enemmän kesällä liikkeellä

Jari Myllymäki kertoo, että yleisin poliisille annettava selitys humalatilasta on edellisillan yksi saunakalja.

– Se on ollut niin vahva, että lukemat ovat kauheita vielä seuraavana aamuna. Epäuskottaviahan nämä selitykset ovat, hän hymähtää.

– Valvontaa yritetään keskittää tapahtumien mukaan sinne, missä ihmisiä liikkuu. Vuosi vuodelta liikenteenvalvonnan osuus tapahtumissa on kuitenkin vähentynyt resurssien vuoksi, Myllymäki sanoo.

Huumerattijuopumusten määrä on kasvanut hurjasti

Myllymäen mukaan pohjalaismaakunnissa rattijuoppojen määrä on suhteessa samaa tasoa kuin muualla Suomessa.

Niin sanottujen huumerattijuopumusten määrä on noussut vuosien aikana hurjasti. Tällä hetkellä Pohjanmaan poliisilaitoksen alueella noin puolet päihtyneistä kuljettajista ajelee huumausaineen vaikutuksen alaisena.

Pohjalaismaakunnista eniten huumerattijuoppoja on rannikon alueella, jossa niiden osuus on ylittänyt jo puolet kaikista rattijuopumustapauksista.

Myös sekakäyttäjien eli erilaisia päihteitä, kuten alkoholia ja lääkkeitä, sekaisin käyttävien määrä liikenteessä on lisääntynyt.

Suurin osa päihtyneistä kuskeista on vahvassa humalassa

– Silloin taustalla on yleensä alkoholiongelmaa, ja ajaminen on tiedostettua. Niin sanottuja vahinkorattijuopumuksia on loppujen lopuksi aika vähän, Myllymäki toteaa.