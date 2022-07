Vielä vuosi sitten tuntematon Pehmoaino nousi Ruisrockin Rantalavalle – “Siinä on käsiteltävää päälle, kun saa yhtäkkiä paljon huomiota”

Pehmoaino esiintyy hämmentyneenä mutta iloisena Ruisrockin Rantalavalla. 21-vuotias artisti, oikealta nimeltään Aino Morko , on julkaissut vasta muutamia kappaleita, mutta jo nyt hän laulaa legendaarisella lavalla sunnuntain ensimmäisenä esiintyjänä.

Pehmoaino on vedonnut musiikillaan etenkin hänen itsensä ikäisiin nuoriin naisiin, joita Ruisrockin keikkayleisö suurelta osin on. Samanlaista sukupolvikokemusta oli ilmassa silloin, kun Sanni aloitti uraansa.

– Pehmoaino-nimelle ei ole sen ihmeellisempää selitystä. Se on Instagram-tilini nimi ja pelkkä Aino on aika tylsä, sanoo Pehmoaino eli Aino Morko.

Tärkeintä on kuitenkin aina ollut laulaminen.

– Aina kun mä laulan, niin mun kroppa resonoi ja mä tunnen sen tosi vahvasti. Musta tuntuu, että se on ollut mulle rauhoittumistapa ihan pienestä pitäen.

Morkon musiikkiura alkoi varsinaisesti 13-vuotiaana, kun hän voitti The Voice Kids -ohjelman toisen tuotantokauden. Sen jälkeen hän julkaisi yhden singlen Aino-nimellä. Nuori artisti tarvitsi kuitenkin vielä muutaman vuoden kyspymisaikaa.

Perhoset laittoivat pään sekaisin

– Siinä on paljon käsiteltävää päälle, kun saa yhtäkkiä paljon huomiota. Mutta se on ollut tosi hienoa. Se että, mä saan olla Ruissin Rantalavalla, on ihan uskomaton asia. En olisi ajatellut vuosi sitten, että käy näin.