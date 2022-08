Seksistä puhutaan vapaammin kuin koskaan ja siitä voi syntyä kuva, että nautinto on velvollisuus – tietokirjailija Marika Haataja: "Saako tässä ajassa olla myös haluamatta?"

Puhe seksuaalisuudesta on 2000-luvulla monipuolistunut ja lisääntynyt. Seksioppaat ja median seksuaalisuutta käsittelevät jutut ovat muuttuneet lisääntymiskeskeisyydestä painottamaan yksilöllistä seksuaalista nautintoa.

Neuvoissa on kannustettu muun muassa sooloseksiin tai oman seksikkyyden löytämiseen. Neuvoja on varsinkin mediassa perusteltu myös monentasoisilla tutkimuksilla tai nettikyselyillä.

Seksuaalisuuteen ja sen moninaisuuteen avoimesti suhtautuva yhteiskunta on parempi kuin häpeällä tai synnillä leimattu yhteiskunta, mutta hyvää tarkoittavilla ohjeilla on kuitenkin myös kääntöpuolensa, sanoo yhteiskuntatieteilijä ja kulttuurihistorioitsija Marika Haataja .

Haataja on väitöskirjassaan tarkastellut vuosina 2000–2017 julkaistuja suomenkielisiä seksuaaliopaskirjoja. Väitöskirjan pohjalta Haataja on kirjoittanut tietokirjan Ihmisiä nautintojen ajassa.

– Nykyään seksipuheessa korostetaan yksilöllistä nautintoa. Samalla saatetaan luoda kuva, että nautinnosta on tullut vaatimus, jota kaikkien ihmisten pitäisi tavoitella.

Pitääkö naisten jatkuvasti kehittää omaa seksikkyyttään?

Viime vuosina mediassa on näkynyt juttuja, joissa naisia kannustetaan löytämään oma seksuaalisuutensa ja seksikkyytensä. Työkaluiksi tähän itsetutkiskeluun on tarjottu muun muassa seksilelujen ostamista, sooloseksin lisäämistä ja eroottisten kuvien ottamista itsestä.

– On erittäin tervetullutta, että naisia on kannustettu löytämään seksuaalisuutensa. Sehän on ihan tasa-arvoasiakin. Aineistoihin perehtyessäni koin ongelmalliseksi, jos voimaantuminen vaatii oman seksikkyyden tunnistamista ja jatkuvaa työstämistä, Marika Haataja sanoo.