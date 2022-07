Hoitajapula ei ole vain ay-retoriikkaa tai kesän ongelma: nämä grafiikat näyttävät, millainen kriisi meitä odottaa vuonna 2040

Hoitoalan työntekijäpula on äitynyt kesällä ennennäkemättömäksi . Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa kamppaillaan koronatartuntojen ja sijaispulan aiheuttamassa ahdingossa.

Hoitoalalla on myös yhä käynnissä pitkään jatkunut työtaistelu. Kun hoitoalan ammattiliitot Tehy ja Super hylkäsivät sovintoesityksen työehtosopimuksista toukokuussa , Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen kritisoi ehdotusta sanoen, ettei se olisi "millään tavalla" parantanut hoitajapulaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelee noin 260 000 ihmistä, joilla on sote-alan koulutus. Heistä sairaanhoitajia ja lähihoitajia on noin 152 000. Lukuun on laskettu myös terveydenhoitajat ja kätilöt.