Sileäkarvaiset noutajat Manta ja Lysti etsivät kadonneita pesäpalloja – talvella laji vaihtuu jääkiekkoon

Ollaan Rovaniemellä, Korkalovaaran pallokentällä, joka on Napapiirin Pesis-teamin kotikenttä. Kenttää ympäröi vehmas metsä ja heinikko, jonka keskellä vilahtelee nyt kaksi pikimustaa häntää.

Käynnissä on Mantan ja Lystin lempipuuha: ne etsivät pesäpalloja, jotka ovat lentäneet ottelun tai harjoitusten tiimellyksessä ohi räpylän ja kadonneet heinikkoon.

Yhdellä kertaa voi löytyä parikymmentä palloa

Kun Lysti tai Manta löytävät pesäpallon, ne saavat palkaksi pienen makupalan – joskin pallon löytäminen on itsessään koiralle riittävä palkkio.

Tavallisesti palloja etsivät ihmiset – joskus haavin kanssa

– Tämä on tosi hyvä idea! Jos koira on noutava ja sillä on kova pallonhakuvietti, niin varmasti se olisi helppo opettaa noutamaan pesäpalloja, Rämet sanoo.