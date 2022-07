Joku valutti satoja litroja bensaa koulun pihalle, ja pian metsästä löytyi valtava kanisteri – nopea reagointi esti luontokatastrofin Kouvolassa

Hirvelän koulun pihan lähettyviltä löytyi suuri IBC-kontti, josta polttoaine on todennäköisesti peräisin. Noin tuhannen litran kontissa oli rikosylikonstaapeli Mikko Kiurun mukaan jäljellä muutama kymmenen litraa polttoainetta.

Kiurun mukaan vielä on liian aikaista sanoa, miksi polttoainetta on valunut maahan.

– Aika vaikea on sanoa, kun ei ole ketään henkilöä tähän yhdistää tässä vaiheessa tutkintaa, sanoo Kiuru.

Alueella on valvontakameroita, mutta vielä ei ole tiedossa, auttavatko ne tapahtumien kulun selvittämisessä.

Lähellä pohjavesialuetta

– Kuoppa on luiskattu reunoiltaan ja se on enimmiltään puoli metriä syvä, kertoo Kuitikka.

Kaivettu maa-aines on toimitettu ongelmajätelaitokselle. Kuitikan mukaan paikalta on otettu myös maanäytteitä, jotka on toimitettu tutkittavaksi. Tuloksista selviää, pitääkö maata kaivaa vielä lisää.