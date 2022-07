Moni lapsista seksuaalisesti kiinnostunut hakee itse apua – tukipalvelujen saatavuus on suurelta osin järjestöjen varassa

Keski-Suomessa paljastui noin vuosi sitten laaja lapsiin kohdistuva seksuaalirikosvyyhti. Keski-Suomen käräjäoikeus antoi torstaina asiassa tuomion. Pääosin alakouluikäisiä uhreja on jopa 200.

Tekijä tuomittiin kymmenen vuoden vankeuteen ja yhteensä yli puolen miljoonan euron korvauksiin uhreille.

Tapauksen tutkinnanjohtajana toimi rikoskomisario Saara Asmundela Sisä-Suomen poliisista.

– Kun näitä tapauksia tulee ilmi, niitä tutkitaan ja tuomioita annetaan, olisi todella tärkeää keskittyä siihen, miten niitä voitaisiin ennaltaehkäistä, Asmundela sanoo.

Asmundelan mukaan on tietenkin tärkeää myös katsoa, mitä on tapahtunut, miten asia on selvitetty ja miten siitä rangaistaan. Paljon tärkeämpää olisi kuitenkin päästä asioiden edelle niin, että satoja lapsia koskevia rikoskokonaisuuksia ei edes olisi.

– On ihan ensiarvoisen tärkeää, että meillä on saatavilla matalan kynnyksen palveluja niille, joilla on lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus. Se on ihan parasta lastensuojelua, jos heidän kiinnostustaan voidaan varhaisessa vaiheessa suitsia niin, että se ei edes etene seksuaalisiksi teoiksi, sanoo Asmundela.

Palvelujen tulisi olla maksuttomia, ja niihin pitäisi voida hakeutua nimettömästi.

– Kynnys tunnistaa tällainen taipumus itsessään on varmasti jo korkea saati, että kertoisi siitä jollekin toiselle. Hoitoon hakeutuminen ja hoidon saaminen pitää tehdä mahdollisimman helpoksi.

Suomessa tällaisia palveluja tarjoavat käytännössä järjestöt, joiden rahoitus on usein pätkittäistä.

Asmundela sanoo, että hankkeissa tehdään hyvää työtä ja mainitsee esimerkiksi Sexpo-säätiön SeriE-hankkeen. Kahden tai kolmen vuoden välein katkolla oleva rahoitus on kuitenkin hänen mielestään palveluiden näkökulmasta hankalaa.

Tukipalvelun tulevaisuus on vaakalaudalla

SeriE-hankkeella on rahoitus vuoden loppuun, eikä jatkosta ole tietoa. Serie on käytännössä ainoa laatuaan, ja pelkona on, että jatkossa omasta seksuaalisuudestaan huolestuneet jäävät tyhjän päälle.

– Tämä herättää valtavaa huolta meidän työntekijöissä, että jos hanke loppuu, miten meidän asiakkaiden käy, sanoo STT:lle seksuaaliterapeutti, kliininen seksologi Roni Grinberg.

Sexpo-säätiön Serie-hanke on toiminut vuodesta 2021 oikeusministeriön (OM) ja aiemmin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (Stea) rahoituksella. OM:n erityisasiantuntija Heidi Lind kertoo, että hankkeen rahoitus päättyy, koska nykyisen hallituksen rikosten ennaltaehkäisyhankkeisiin osoittama raha on kokonaisuudessaan nyt jaettu.

– Myös oikeusministeriössä pidetään tärkeänä, että löydettäisiin jatkorahoitus. Tämäkin hanke on sellainen, että se tarvitsisi ehdottomasti pysyvämpää rahoitusta.

Serie on hakenut jatkorahoitusta Stealta. Sen päätökset tulevat loppuvuodesta, mikä on Grinbergin mukaan valitettavan myöhään.

– Voi olla, että syksyllä joudumme alkamaan päättää asiakassuhteita.

Serie-hanke alkoi vuonna 2020, ja Grinbergin mukaan asiakastapaamisia hoidetaan vuodessa useampi sata. Viime vuonna tapaamisia oli 581 ja tänä vuonna lähestytään jo nyt viittäsataa. Luvut eivät sisällä kaikkea kohtaamistyötä.

Työn tavoitteena on suojella lapsia

Serien merkityksestä kertoo, että monelle palvelun asiakkaalle kyseessä on ensimmäinen kerta, kun hän puhuu asiasta kenellekään, Grinberg sanoo.

– Tyypillisesti asiakkaat eivät ole keskustelleet kenenkään kanssa tästä asiasta. Siellä on valtavaa tuskaa ja ahdistusta taustalla.

Ihmisten tilanteet ovat Grinbergin mukaan hyvin erilaisia. Osalla on ajatusvääristymiä, eli ajatellaan lapsen seksuaalisuus aikuisen seksuaalisuutta vastaavana. Näitä käsitellään ja pyritään terapiatyössä korjaamaan, Grinberg sanoo.

Kiinnostusta lapsiin on tutkittu lähinnä miesten kohdalla. Tutkimusten mukaan vähintään kaksi prosenttia miehistä kokee seksuaalista kiinnostusta lapsiin. Suurin osa ei kuitenkaan toteuta mieltymystään.

– Naisasiakkaita on koko ajan enemmän. He kokevat sen naiseuden ja äitiyden kautta, ja asia on heille erityisen tuskallinen ja ahdistava.

Serieen yhteyttä ottavilla nuorilla on hätää siitä, kun seksuaalisuus ei kohdistu omanikäisiin vaan nuorempiin.

– He haluavat tietää, mitä heissä tapahtuu ja miten sen saa pois.

Grinberg lisää, että Seriellä on ilmoitusvelvollisuus sen tietoon tulevista rikoksista tai niiden aikeista.

– Yleensä näissä tapauksissa tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ilmoitus poliisille.

"Meidän on kyettävä puhumaan vaikeaista asioista"

Verkkopalveluistakin on hyviä kokemuksia. Helsingin ja Uudenmana sairaanhoitopiiri HUS:n ylläpitämä Mielenterveystalo tarjoaa verkkopohjaisen omahoito-ohjelman lapsista seksuaalisesti kiinnostuneille.

Pelkät verkkopalvelut eivät kuitenkaan riitä, vaan myös henkilökohtaista terapiaa tarvitaan koko maassa.

– Poliisin tiedossa on yksittäisiä terapeutteja Keski-Suomessa, jotka tarjoavat terapiaa henkilöille, joilla on lapsiin kohdistuntu seksuaalinen kiinnostus, Asmundela sanoo.

Terapeuttien palvelut ovat maksullisia ja niiden piiriin hakeutumisen kynnys voi olla korkea.

– Tilanne voisi Keski-Suomessa olla paljon parempi, Asmundela sanoo.

Asmundelan mukaan lainvastaiset teot voidaan tunnistaa sitä paremmin, mitä parempi ymmärrys kaikilla on omista oikeuksistaan ja rangaistavuuden rajoista.

– Kaikki lähtee siitä, että lapsilla ja aikuisilla on käsitys siitä, mikä on sallittua ja hyväksyttävää. Perusturvataitokasvatus antaa lapselle ymmärryksen siitä, mistä hän voi päättää oman kehonsa osalta ja toisaalta, mitä saa toisille tehdä.

Poliisin keinot eivät tähän yksin riitä, vaan tarvitaan kaikkia, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä.

– Se ei tapahdu niin, että vaietaan, koska asiat koetaan niin raskaiksi. Meidän on kyettävä puhumaan vaikeista asioista. Lapsilla on oikeus tietää, että pahoja asioita tapahtuu ja heillä on oikeus turvataitokasvatukseen. Meillä aikuisilla on paljon parannettavaa.