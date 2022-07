Lämpimät kesät kiihdyttävät kaukojäähdytyksen kysyntää – yhdellä lämpöpumpulla olisi mahdollista viilentää noin viisi kerrostalorakennusta

Kuopion Energia tuottaa Savilahden alueelle kaukojäähdytystä Kallaveden syvänteestä tulevalla vedellä sekä kiinteistöjäähdytystä muille kaukolämpöverkkonsa alueella oleville kohteille. Yhtiön myyntipäällikkö Teemu Tirkkonen sanoo, että tähän mennessä kiinteistöjäähdytys on käytössä viidessä julkisessa tai toimistorakennuksessa Kuopiossa ja asiakkaita tulee vuosittain lisää.

Tampereen sähkölaitoksen asiakkuusjohtaja Mikko Erma sanoo, että kaukojäähdytys on otettu käyttöön Tampereella joissain asuinkohteissa ja taloyhtiöt ovat myös kysyneet tarjouksia runsaasti. Valtaosa kaukojäähdytykskohteista on kuitenkin toistaiseksi julkisia rakennuksia.

Lämpimät kesät ovat lisänneet kysyntää

Valmiisiin kerrostalokohteisiin kaukojäähdytykseen sopivan järjestelmän päivittäminen on mahdollista, mutta vaatii jonkin verran työtä ja rahaa. Lähtöhinta saneeraukselle on 100 000 eurosta ylöspäin. Kustannuksilta järkevintä se on jonkin toisen saneerauksen, kuten putkiremontin yhteydessä.