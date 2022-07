Selfie voi tulla kalliiksi, jos haet sen Venäjältä – luvattomia rajanylityksiä havaittu enemmän kuin koko viime vuonna

Kaakkois-Suomessa on havaittu tänä vuonna enemmän luvattomia rajanylityksiä kuin koko viime vuonna yhteensä. Suomen ja Venäjän välinen raja on ylitetty tänä vuonna ilman lupaa 11 kertaa. Koko viime vuoden lukema oli kahdeksan.

Viikon sisällä Kaakkois-Suomen rajavartiosto on havainnut peräti neljä luvatonta rajanylitystä.

– Kohtuullisen vilkas kesä on ollut, mutta ei mitenkään normaalista poikkeava, sanoo Kaakkois-Suomen rajavartioston yleisjohtaja majuri Kimmo Gromoff .

Vuosien 2015–2022 aikana luvattomia rajanylityksiä on havaittu Kaakkois-Suomessa vuosittain noin kymmenen kappaleen luokkaa. Kiireisimpänä ajankohtana, vuonna 2018, tapauksia oli yhteensä 17.

– Usein tekninen valvonta saa heistä havainnoin. Myös paikalliset asukkaat helposti soittavat meille, jos alueella liikkuu joku joka siellä ei yleensä kulje. Joskus myös koirapartio saa havainnon, että joku on mennyt rajan yli.

– Lähtökohtaisesti näistä jää yleensä aina kiinni. Luvatonta valtakunnanrajan ylitystä tutkitaan yleensä valtionrajarikoksena, josta maksimirangaistus on vuosi vankeutta. Yleensä rangaistus on päiväsakkoja tai ehdollista vankeutta.

Joskus Suomesta Venäjälle ylittää rajan myös ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta ylittää rajaa laillisesti, mutta heillä on syystä tai toisesta halu sinne mennä. Gromoffin mukaan luvattomia rajanylityksiä havaitaan eniten juuri kesäisin.

– Jos lunta on paljon ja ei ole tottunut liikkumaan sellaisissa olosuhteissa, se on lähes mahdoton temppu tulla yli. En muista yhtään sellaista tapausta, että ylisi olisi tultu maaston kautta kun on ollut paljon lunta.