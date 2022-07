Katso suoraa lähetystä: Poikkinaintiajot tuo satoja jokkisharrastajia Pelloon – polttoaine käryää entiseen tahtiin, maksoi mitä maksoi

Suosituimpia tapahtumia ovat jokamiesluokan kilpailut, joissa on ollut väkeä lähes yhtä paljon kuin ennen koronaa.

– Varmaankin joitakin on voinut jäädä pois, mutta trendiä ei näy, Bitter sanoo.

Sponsorit ja renkaat ovat aiempaa tiukemmassa

Maailmantalouden epävarmuus ja häiriöt eivät ole jättäneet kisaajia täysin rauhaan. Harrastajien on ollut aiempaa vaikeampaa löytää sponsoreita moottoriharrastukselleen.

Myös renkaiden hankkiminen on vaikeutunut. Talouspakotteet ovat iskeneet Venäjän rengastuontiin.

– Harrastajat ovat joutuneet tekemään enemmän töitä, että he ovat saaneet renkaita. Käsittääkseni niitä on vielä saanut, mutta niitä on jouduttu etsimään kissojen ja koirien kanssa toimitusvaikeuksien vuoksi, Bitter kertoo.