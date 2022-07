Venäläiset ostosmatkailijat pääsevät taas huomenna Suomeen – tutkija ennustaa 20 vuoden takaisen jobbari-ilmiön paluuta

Kiire painaa päälle Laplandia Marketissa Lappeenrannassa. Osa henkilökunnasta kuljettaa täyteen lastattuja nostolavakärryjä myymälän käytävillä ja osa nostaa hyllyille uutta tavaraa. Toimintaa tarkkailee kauppias Mohamad Darwich , joka on silmin nähden tyytyväinen.

Kauppa sijaitsee aivan Nuijamaan rajanylityspaikan vieressä Lappeenrannassa. Venäjä on avaamassa rajan perjantaina, joten kaupassa odotetaan jo asiakkaita.

Laplandia Marketin liiketoiminta on suurelta osin venäläisten asiakkaiden varassa. Viimeiset kaksi vuotta ovat olleet kaupalle kovaa aikaa, kun venäläiset eivät ole päässeet Suomeen koronarajoitusten vuoksi. Kauppa on kituutellut säästöliekillä pääsosin itään suuntautuvan nettimyynnin avulla. Liikevaihto on kuihtunut murto-osaan entisestä.