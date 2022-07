Ilosaarirock avaa portit kahden vuoden tauon jälkeen – seuraa Ylen suoraa lähetystä festarialueelta kello 13.55

Kahtena viime vuonna koronapandemian vuoksi peruttu tapahtuma on Suomen toiseksi vanhin rockfestivaali. Sen juuret ovat piskuisessa Rockrieha-tapahtumassa, jonka Joensuun Popmuusikot ry järjesti vuonna 1971.

– Ennakkomyynti on sujunut hyvin, mutta porteiltakin saa yhä lippuja. Tarkkaa festarivieraiden määrää on hankala ennakoida. Säät vaikuttavat lopullisiin lukuihin, ja totta kai kävijäennätyskin on mahdollinen, festivaalin toiminnanjohtaja Niina Hattunen kertoo.