Saksalaiset ostavat jo lämmönpitimiksi hiiltä koteihin – "Kyse Euroopan kriisistä", arvioi talousasiantuntija

Yksi esimerkki saksalaisten huolestuneisuudesta näkyy siinä, että hiilibrikettien myynti on hurjassa kasvussa erityisesti Saksan itäosissa. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja Jan Feller kertoo Yle radio 1:n Ykkösaamussa , että briketeillä ollaan korvaamassa kotien lämmityslaitteiden kaasua.

– Ihmiset ostavat hiiltä, kun he valmistautuvat talven lämmistystarpeita varten.

Hiiltä voidaan käyttää vanhoissa hiiliuuneissa, jotka on jätetty uudempien kaasulämmittimien rinnalle moniin saksalaiskoteihin. Näin on etenkin maan itäisissä osavaltioissa.

Yhtenä kaasun käytön vähennyskeinona Saksan hallitus on kieltänyt useiksi vuosiksi uusien kaasulämmittimien ostot koteihin. Puolet kodeista lämpiää vielä kaasulla.

Kaasusopimusten muuttaminen vaikeaa

Uniperin ongelmat Saksassa johtuvat osin siitä, että sillä on pitkiä toimitussopimuksia teollisuudelle ja kaupunkien kanssa. Uniper ei pysty siirtämään kesken sopimuskauden moninkertaiseksi kohonneita kaasuhintoja loppukäyttäjille.

Hallitus voisi tosin päättää hintojen korotuksista kesken sopimuskausien poikkeusoloihin vedoten. Kysymys on poliitikoille Fellerin mukaan todella vaikea, kun he pelkäävät menettävänsä äänestäjiä.

Feller näkee todennäköisempänä, mutta hitaampana vaihtoehtona nesteytetyn maakaasun tuonnin. Luvat ensimmäisille LNG-nesteytetyn kaasun terminaaleille on jo saatu, ennätysnopeasti sanoo Feller.

Uniper-ratkaisu tehdään ehkä monessa osassa

Uniperin vaikeuksia yritetään ratkoa vauhdilla maan ylintä johtoa myöden. Myös Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) on ollut yhteydessä Saksan johtoon ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) on tänään torstaina Saksassa neuvottelemassa ratkaisuista.

Yhtenä vaihtoehtona on ollut esillä Uniperin pilkkominen erillisiin yhtiöihin.

Saksan lähes koko valmistava teollisuus on kytköksissä kemianteollisuuteen, joka taas on hyvin riippuvainen Uniperista. Saksan kemian- ja muu teollisuus on keskeinen osa koko unionin talouskehitystä muun muassa sitä kautta, kun saksalaiset tekevät paljon alihankintaa esimerkiksi Pohjois-Italiasta.