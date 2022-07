Pakettimatkat ovat menneet kuin kuumille kiville – Aurinkomatkat: "Äkkilähtötarjouksia ei ole tarvinnut tarjota aiempien vuosien tapaan"

Matkatoimistoissa on nimittäin käynyt tänä kesänä kova kuhina, kun koronan ajan matkustusta pantanneet suomalaiset ovat rynnineet matkaostoksille. Perinteiset pakettimatkat ovat käyneet kaupaksi todella hyvin. Heinäkuun lopulle on tarjolla enää yksittäisiä vapaita paikkoja.

– Kaikki mitä on, menee kyllä. Yksi syy on se, että näin koronan jälkimainingeissa meillä on vähän pienemmät paikkamäärät, mitä normaalisti on, toteaa Apollomatkojen markkinointivastaava Satu Kontulainen.