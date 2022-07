Pori Jazzissa esiintyvä John Legend laulaa rakkaudesta, mutta kritisoi amerikkalaista yhteiskuntaa: "Tässä ajassa yritetään pyyhkiä pois edistystä"

Kuva: MONICA DAVEY / EPA / All Over Press

John Legend vastaa säntillisesti videopuheluun. Hän on juuri saapunut Suomeen esiintyäkseen torstaina Pori Jazzin pääesiintyjänä. Edellisen kerran laulaja on nähty Porissa vuonna 2013.

43-vuotias Legend on iloinen, että pääsee jälleen esiintymään koronarajoitusten jälkeen. Nyt hän on kiertänyt festivaaleja Länsi-Euroopassa.

– Festivaaleilla on ollut mahtavaa, ja perheeni on ollut myös mukana. Tämä festivaalikiertue on muistuttanut siitä, kuinka hauskaa minulla on lavalla, Legend iloitsee.

John Legend kiertää kesän aikana eurooppalaisia festivaaleja. Elokuussa hän asettuu useamman konsertin ajaksi Las Vegasiin, mitä pidetään yleensä eläköityvien artistien paikkana. – En ole vielä eläköitymässä, Legend sanoo nauraen. Kuva: SYSPEO / SIPA / Shutterstock / AOP

"Rakastan olla muusikko"

John Legend, oikealta nimeltään John Stephens, on yksi tämän ajan menestyneimmistä viihdeartisteista. Hän on urallaan kunnostaunut laulajana, säveltäjänä, näyttelijänä ja tuottajana.

Muusikkona Legend on voittanut 12 Grammy-palkintoa. Näyttelijänä hänet on nähty muun muassa menestyselokuvassa La La Land. Oscarinsa artisti voitti Selma-elokuvaan säveltämällään Glory-kappaleella.

Tony- sekä Emmy-palkintonsa hän sai musikaali- ja Broadway -tuottajana.

Legend kuuluukin harvalukuiseen joukkoon, joka on voittanut kaikki neljä viihdealan tärkeintä palkintoa. Hän on myös ensimmäinen afroamerikkalainen mies, joka on saanut EGOT-statuksen.

Soul-pohjaista musiikkia esittävän John Legendin tunnetuin kappale on All of Me ja sitä on kuunneltu Spotifyssa 1,7 miljardia kertaa. Kuva: EPA-EFE / All Over Press

Legend sanoo olevansa otettu, että hänen työnsä eri osa-alueilla on huomattu.

– Toivottavasti olen luonut taidetta, joka merkitsee jotain ihmisille.

Perheen menetys kuuluu musiikissa

John Legend on julkaisemassa seitsemännen studioalbuminsa myöhemmin tänä vuonna. Muusikko kertoo, että koronan takia hänellä oli aikaa syventyä musiikin tekemiseen paremmin kuin koskaan, sillä yleensä hän on tien päällä.

– Otin siitä kaiken hyödyn irti, ja se oli hyvin inspiroivaa. Sain myös viettää aikaa perheeni kanssa ja kokea elämää isänä ja aviomiehenä, ja yritin kirjoittaa siitä.

John Legend sekä hänen vaimonsa Chrissy Teigen ovat seurattu julkkispari etenkin Yhdysvalloissa. Teigen on tullut tunnetuksi mallina ja tv-persoonana. Kuva: /All Over Press

Rakkaus- ja parisuhdekappaleiden lisäksi Legend on tehnyt musiikkia perheensä kokemasta menetyksestä ja surusta. Vuonna 2020 laulajan ja hänen vaimonsa Chrissy Teigenin lapsi syntyi kuolleena. Pariskunta ja etenkin mallina ja tv-julkkiksena tunnettu Teigen on puhunut asiasta avoimesti julkisuudessa.

– Kaikilla perheillä on omat haasteensa, ja meillä on ollut omamme. On tärkeää kirjoittaa näistä asioista kappaleita ja siitiä, kuinka niistä pääsee yli, kahden lapsen isä Legend sanoo.

Yhteiskunnan epäkohdat pistävät vihaksi

Viihdeuran ohessa John Legend ottaa tiukasti kantaa amerikkalaisen yhteiskunnan epäkohtiin.

Vuonna 2014 hän perusti FreeAmerica-hyväntekeväisyysjärjestön. Sen tarkoituksena on muun muassa kiinnittää huomiota siihen, että Yhdysvalloissa on eniten vankeja maailmassa. Järjestö kampanjoi myös humaanimman huumepolitiikan puolesta.

Järjestön perustamisen taustalla ovat Legendin omakohtaiset kokemukset lapsuudesta. Hänen äitinsä joutui vuosikymmeneksi huume- ja vankilakierteeseen.

Legendin mielestä amerikkalaisiin yhteisöihin pitäisi kiinnittää huomiota muulla tavalla kuin lisäämällä poliiseja tai vankiloita.

– Meidän pitäisi miettiä uudelleen, kuinka rikoksista ja oikeusjärjestelmästä puhutaan. Yhteisöihin pitäisi satsata, jotta voisimme elää rauhassa ja yhteisymmärryksessä.

Muusikon mukaan Yhdysvalloissa on viime aikoina poljettu kansalaisoikeuksia. Näistä hän mainitsee naisten ja seksuaalivähemmistöjen oikeudet.

– Elämme vastareaktioiden aikaa konservatiivien puolelta. Siinä yritetään pyyhkiä pois edistystä. Olen turhautunut ja toisinaan vihainen. Olen huolissani tulevaisuudesta. Ihmisillä pitäisi olla samat oikeudet, ja kaikkien pitäisi olla yhdenvertaisia.

– Toivottavasti pääsemme sellaiseen yhteiskuntaan, jossa me kaikki voimme kukoistaa. Tällä hetkellä se tuntuu olevan melkoisen haasteellista, amerikkalaista yhteiskuntaa kritisoiva John Legend sanoo. Kuva: ROBERT VOS / EPA / AOP

Viime aikoina Legendiä on raivostuttanut korkeimman oikeuden päätös kaventaa aborttioikeutta. Artistin mielestä valtiolla ei pitäisi olla oikeutta päättää asiasta, joka kuuluu naisille itselleen. Asiasta tuohtunut Legend ja hänen vaimonsa lahjoittivatkin rahaa itsenäisille abortintarjoajille.

Legend huomauttaa, että suurin osa amerikkalaisista sallisi abortin, mutta nyt asiasta päättää radikaali vähemmistö.

– Tällä hetkellä meillä on äärikonservatiivinen vähemmistö, joka on ottanut haltuunsa korkeimman oikeuden sekä osavaltioiden päättäviä elimiä. He johtavat maata toisin kuin miten suurin osa ajattelee.

Legend haaveilee yhteiskunnasta, jossa ihmiset rakastavat ja kunnioittavat toisiaan. Juuri nyt se tuntuu hänestä haastavalta.

– Olen myös toiveikas, että voimme muuttaa asioita. Toivo on tärkeä polttoaine, joka pitää liikkeessä ja saa jatkamaan taistelua.