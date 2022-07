Festivaalit haluavat olla ekologisia, ja moni tukeutuu päästökompensointiin – asiantuntijan mielestä siinä on paljon ongelmia

Arrimo kertoo, että suurin päästöpesäke on artistien, tavaran ja yleisön saaminen paikalle ja vieminen pois. Seuraavana listalla on jäte, energia ja ruoka.

Yleisön liikkumisesta suuret päästöt

Kompensointihankkeissa ongelmia

Kompensoinnin kenttä on kuitenkin vielä säätelemätön, eikä toiminnan laadulle ole takeita. Finnwatchin Leipolan mukaan päästöjen kompensoinnissa on paljon erilaisia ongelmia.

– Päästöjen kompensointi on valtavan iso ja monimutkainen kenttä. Voisi sanoa, että kaikissa hankkeissa on jonkinlaisia puutteita, ja on parempia ja huonompia menetelmiä kompensaatioon. Yleisesti ottaen se on haastava ala, Leipola kertoo.