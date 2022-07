Suomi ja EU:n komissio maataloussopuun – MTK tyytyväinen saavutettuun ratkaisuun

Uuden, niin sanotun CAP-suunnitelman, mukaan suomalaisille viljelijöille sekä maaseutualueiden muille yrittäjille ja yhteisöille maksetaan tukia vuosittain yhteensä noin 1,7 miljardia euroa. EU:n osuus tästä on noin 875 miljoonaa.

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila on ratkaisuun tyytyväinen.

– Tämä ratkaisu saamani tiedon mukaan vastaa hyvin sitä laajaa kokonaisuutta, joka valmisteltiin ministeri Jari Lepän johdolla ja lähetettiin komissioon. Siihen on tehty lähinnä pientä hienosäätöä. Kyllä ministeri Kurvinenonnistui varsin hyvin tämän kokonaisuuden neuvottelemaan.

Maa- ja metsätalousministeri Kurvinen: "Mitään mörköjä ei ole tulossa"

– Maatalous on historiallisessa kriisissä, nyt meillä on tiloille näkymä ja ennustettavuus. Toivon, että se helpottaa. Nyt meillä on tulevalle viidelle vuodelle tiedossa pelisäännöt, joilla maataloutta voi harjoittaa ja ruokaa tuottaa.